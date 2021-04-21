***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:12
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929837
BIST
11:301.351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -14,74
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:308,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:309,8025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:30466,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,05
|Açılış
|: 466,79
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|FENER
|35,06
|69.527.756
|% 9,56
|
|ATLAS
|2,07
|7.205.314
|% 9,52
|
|MTRYO
|2,15
|1.995.339
|% 8,04
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.219.798
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.906.698
|% -9,90
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|SEKFK
|5,80
|2.137.969
|% -8,95
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,42
|618.224.478
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|409.303.461
|% -1,69
|
|EREGL
|18,17
|328.034.486
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,15
|250.404.145
|% -0,69
|
|KOZAL
|108,10
|191.548.806
|% -0,83
|
|PETKM
|6,42
|618.224.478
|% -2,28
|
|YKBNK
|2,07
|179.089.783
|% -2,36
|
|ODAS
|2,48
|157.488.441
|% -8,82
|
|GARAN
|6,97
|409.303.461
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,83
|103.763.017
|% -0,54
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1416
|8,1444
|% 0,46
|
|Euro
|9,7954
|9,8025
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,3190
|11,3758
|% 0,43
|
|Frank
|8,8436
|8,8969
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,43
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|4,61
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,24
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Seans Raporu
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