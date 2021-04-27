***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 17:54
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931363
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0769
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:00470,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,72
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ERBOS
|76,45
|52.663.341
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.513.402
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.857.736
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.730.560
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.998.859
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.461.115
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.021.774
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,24
|1.467.918.824
|% 4,05
|
|EREGL
|19,49
|1.342.875.121
|% 0,88
|
|THYAO
|11,95
|1.131.260.848
|% 1,88
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,09
|319.162.285
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|135.515.345
|% -1,64
|
|PETKM
|6,53
|649.689.074
|% 0,46
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2136
|% -0,69
|
|Euro
|9,9184
|9,9313
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,3885
|11,4456
|% -0,66
|
|Frank
|8,9567
|9,0107
|% -0,60
|
|Riyal
|2,1822
|2,1931
|% -0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,40
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,47
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Seans Raporu
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