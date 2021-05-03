***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2021 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934007
BIST
11:171.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:178,3034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:1710,0206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
11:17473,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,01
|Açılış
|: 473,77
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:17
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|MEPET
|2,45
|6.026.375
|% 9,87
|
|CANTE
|4,71
|3.426.859
|% 9,79
|
|FORMT
|1,43
|11.277.535
|% 8,33
|
|DNISI
|13,83
|3.630.613
|% 8,30
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|BAYRK
|12,16
|13.178.218
|% -9,73
|
|SEYKM
|23,20
|6.397.095
|% -5,84
|
|UZERB
|42,82
|99.599
|% -5,22
|
|SEKUR
|26,74
|4.020.467
|% -4,98
|
|BIOEN
|18,14
|244.552.299
|% 1,85
|
|KOZAL
|113,10
|191.209.264
|% 0,09
|
|PGSUS
|76,20
|141.915.191
|% 3,60
|
|VERTU
|31,14
|105.354.995
|% 7,38
|
|TAVHL
|22,48
|92.492.247
|% 4,46
|
|EKGYO
|1,83
|66.013.321
|% 0,55
|
|GWIND
|4,95
|81.054.462
|% 1,43
|
|BIOEN
|18,14
|244.552.299
|% 1,85
|
|PEKGY
|1,23
|12.264.373
|% 2,50
|
|HALKB
|4,31
|37.299.111
|% 0,47
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3014
|8,3034
|% 0,34
|
|Euro
|9,9895
|10,0206
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,4619
|11,5194
|% 0,54
|
|Frank
|9,0560
|9,1106
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2078
|2,2189
|% 0,36
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|6,41
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,31
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 15 artarak (% 0.63 ) 1, 466
-
11:28XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 4, 241.00 milyon TL de
-
11:28VERTU
Yüzde 8.14 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 326, 050 adet işlem
-
11:27MAALT
Yüzde 4.34 oranında artışla 237.90 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 055 adet işlem
-
11:26ISMEN
Yüzde 4.43 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 832 adet işlem