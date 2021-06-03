***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939795
BIST
12:441.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:448,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:4410,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0489
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5469
En Düşük
10,4950
12:44525,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,70
|Açılış
|: 525,55
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:43
|KATMR
|3,63
|45.433.210
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.270.895
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,22
|9.030.290
|% 9,49
|
|MZHLD
|42,00
|3.453.144
|% 8,86
|
|GOLTS
|48,48
|26.348.202
|% 8,36
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,11
|37.335.110
|% -4,36
|
|THYAO
|13,93
|1.206.394.897
|% 2,05
|
|GARAN
|8,06
|612.676.726
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,94
|416.202.754
|% 1,66
|
|SISE
|7,98
|335.289.879
|% 2,18
|
|SASA
|34,40
|279.817.486
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,19
|247.816.820
|% -0,90
|
|THYAO
|13,93
|1.206.394.897
|% 2,05
|
|GARAN
|8,06
|612.676.726
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,62
|38.812.277
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|111.062.943
|% 1,04
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6332
|8,6352
|% 0,49
|
|Euro
|10,5392
|10,5462
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,2056
|12,2668
|% 0,54
|
|Frank
|9,5561
|9,6137
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% 0,49
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,56
|
|Altın Gr.
|525
|526
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-10,16
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,91
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,09
|