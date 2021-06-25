***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:08
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944070
BIST
13:001.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,29
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
13:008,6866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
13:0010,3785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
13:00498,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 498,04
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ALKA
|16,50
|4.474.845
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.562.771
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.600.675
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.045.294
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.273.022
|% -9,93
|
|SNKRN
|26,80
|222.857
|% -7,20
|
|OZBAL
|12,50
|92.767.517
|% -7,13
|
|SAMAT
|6,05
|43.615.601
|% -6,78
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|THYAO
|14,41
|366.457.551
|% -1,37
|
|GARAN
|8,32
|314.312.636
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,74
|285.361.178
|% 0,45
|
|FENER
|39,02
|264.337.264
|% 0,57
|
|VAKFN
|12,69
|249.416.808
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,09
|149.043.438
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|142.786.991
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,74
|285.361.178
|% 0,45
|
|GARAN
|8,32
|314.312.636
|% -0,24
|
|PETKM
|5,49
|205.618.480
|% 0,92
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6884
|% -0,23
|
|Euro
|10,3771
|10,3802
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,0474
|12,1078
|% -0,35
|
|Frank
|9,4415
|9,4984
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% -0,22
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|-3,12
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-1,50
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,19
|