***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 12:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946107
BIST
12:331.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
12:338,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
12:3310,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0180
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
12:33499,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 499,27
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler12:33
|VAKFN
|11,77
|8.448.490
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.596.331
|% 10,00
|
|BRYAT
|322,30
|28.442.983
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|21.428.286
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.578.447
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.961.556
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,01
|40.523.500
|% -7,22
|
|NUGYO
|12,84
|2.304.112
|% -3,53
|
|DARDL
|14,16
|5.661.674
|% -3,01
|
|THYAO
|14,01
|637.345.966
|% 1,97
|
|GARAN
|8,51
|421.288.755
|% 1,31
|
|SASA
|29,34
|262.091.632
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,80
|220.894.078
|% 1,30
|
|MEDTR
|32,22
|175.683.452
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,21
|119.681.437
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,26
|63.164.302
|% 4,13
|
|GARAN
|8,51
|421.288.755
|% 1,31
|
|THYAO
|14,01
|637.345.966
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,58
|69.268.315
|% 4,03
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6747
|8,6806
|% 0,01
|
|Euro
|10,3091
|10,3163
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9829
|12,0430
|% 0,12
|
|Frank
|9,3833
|9,4398
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3067
|2,3182
|% -0,03
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,96
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|8,06
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,89
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|0,27
|