***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964446
BIST
10:181.402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,27
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
10:188,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
10:1810,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0598
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
10:18490,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,70
|Açılış
|: 490,73
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler10:18
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|TEZOL
|19,98
|332.294.974
|% 8,35
|
|GARFA
|11,09
|1.276.832
|% 7,88
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|BJKAS
|6,57
|65.760.402
|% 5,12
|
|KTSKR
|58,45
|4.052.478
|% -9,94
|
|BRYAT
|386,20
|3.602.140
|% -5,74
|
|AKYHO
|2,56
|3.243.748
|% -5,54
|
|GSDDE
|2,76
|175.671
|% -5,48
|
|ORCAY
|16,08
|3.331.058
|% -4,96
|
|TEZOL
|19,98
|332.294.974
|% 8,35
|
|GARAN
|9,26
|88.271.216
|% -1,38
|
|THYAO
|12,66
|87.481.801
|% -0,47
|
|BJKAS
|6,57
|65.760.402
|% 5,12
|
|EREGL
|16,84
|60.675.614
|% -1,17
|
|EKGYO
|1,78
|47.946.609
|% -2,20
|
|TEZOL
|19,98
|332.294.974
|% 8,35
|
|SKBNK
|1,00
|14.685.281
|% -0,99
|
|ODAS
|1,37
|16.916.779
|% -1,44
|
|TSKB
|1,24
|14.872.885
|% -0,80
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7005
|8,7041
|% 0,66
|
|Euro
|10,1885
|10,2000
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,8617
|11,9212
|% 0,19
|
|Frank
|9,2887
|9,3447
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% 0,61
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-4,12
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,30
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,05
|
|B. Petrol
|74,46
|74,46
|-0,88
|
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