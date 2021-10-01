***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2021 10:51
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966030
BIST
11:331.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,19
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.400
En Düşük
1.395
11:338,8755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8565
11:3310,2788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0283
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2579
11:33500,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,70
|Açılış
|: 500,03
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler11:33
|GARFA
|12,87
|4.189.905
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,53
|145.273.545
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.301.318
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|RALYH
|5,29
|146.004
|% -9,88
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|EUYO
|3,47
|1.553.765
|% -6,97
|
|BIOEN
|30,82
|69.977.832
|% -6,94
|
|SUMAS
|84,10
|8.158
|% -4,86
|
|SISE
|8,24
|437.331.663
|% 0,61
|
|THYAO
|13,95
|279.945.705
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|256.103.537
|% -1,24
|
|TUPRS
|114,50
|176.050.343
|% -0,09
|
|KIMMR
|3,53
|145.273.545
|% 9,97
|
|KIMMR
|3,53
|145.273.545
|% 9,97
|
|ODAS
|1,37
|40.841.892
|% 0,00
|
|ADESE
|1,21
|16.112.402
|% -2,42
|
|MAREN
|8,29
|106.259.451
|% -0,24
|
|EDATA
|11,00
|106.590.870
|% -0,81
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8709
|8,8755
|% -0,14
|
|Euro
|10,2748
|10,2788
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9132
|11,9730
|% -0,15
|
|Frank
|9,4830
|9,5402
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3585
|2,3704
|% -0,09
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-5,00
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,80
|77,80
|-0,51
|