***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979561
BIST
10:251.831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 18,58
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.831
En Düşük
1.816
10:2512,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,2556
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:2513,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3206
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:25701,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 17,74
|Açılış
|: 701,27
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TUCLK
|17,60
|15.508.759
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|9.819.850
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|TSPOR
|7,66
|126.452.832
|% -6,81
|
|KZBGY
|31,52
|9.679.533
|% -6,64
|
|SELGD
|4,43
|354.136
|% -3,06
|
|PGSUS
|101,90
|114.877.325
|% -2,86
|
|SASA
|40,24
|493.649.064
|% 4,68
|
|ASELS
|21,66
|340.122.764
|% 3,14
|
|SISE
|12,08
|257.293.324
|% 0,75
|
|PETKM
|8,02
|205.873.155
|% 1,01
|
|GARAN
|11,84
|189.073.079
|% 0,08
|
|ODAS
|1,61
|111.279.967
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,46
|109.646.657
|% -0,29
|
|PETKM
|8,02
|205.873.155
|% 1,01
|
|SISE
|12,08
|257.293.324
|% 0,75
|
|TSKB
|1,54
|30.335.330
|% 1,32
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0783
|12,1432
|% 2,15
|
|Euro
|13,5605
|13,6503
|% 2,41
|
|Sterlin
|16,1991
|16,2803
|% 2,53
|
|Frank
|12,9960
|13,0743
|% 2,50
|
|Riyal
|3,2349
|3,2511
|% 2,39
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,45
|
|Altın Gr.
|701
|701
|17,31
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|0,27
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,03
|