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***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

30.11.2021 11:06
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980225


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YAPRK 34,56 11.976.218 % 9,99  
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Tam 4.926 5.051 118,65  
Yarım 2.381 2.443 57,40  
Çeyrek 1.194 1.222 28,69  
Gümüş.Ons 22,91 22,94 0,07  
Gümüş Gr. 9,52 9,54 0,12  
B. Petrol 71,24 71,24 -1,98  
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