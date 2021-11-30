***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 11:06
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980225
BIST
13:511.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:5113,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,2823
|Açılış
|: 13,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1195
En Düşük
12,6998
13:5114,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4397
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9132
En Düşük
14,2915
13:51754,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 19,93
|Açılış
|: 754,93
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
755,57
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:49
|SONME
|31,02
|3.287.090
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.976.218
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|79.015.038
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,47
|14.823.507
|% -9,19
|
|FENER
|31,56
|119.613.405
|% -8,36
|
|ASELS
|22,44
|1.697.042.861
|% -1,32
|
|KOZAL
|129,90
|1.598.018.199
|% 7,71
|
|GARAN
|11,49
|1.220.665.612
|% 0,79
|
|SASA
|42,68
|1.042.433.610
|% -0,65
|
|THYAO
|17,00
|798.708.433
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,20
|525.222.298
|% 0,95
|
|AKBNK
|6,58
|738.903.252
|% -0,30
|
|GARAN
|11,49
|1.220.665.612
|% 0,79
|
|TSKB
|1,50
|145.367.578
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|213.009.844
|% 0,00
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0751
|13,0901
|% 2,14
|
|Euro
|14,8492
|14,8720
|% 2,79
|
|Sterlin
|17,3887
|17,4760
|% 2,31
|
|Frank
|14,1747
|14,2601
|% 2,58
|
|Riyal
|3,4708
|3,4882
|% 1,92
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,26
|
|Altın Gr.
|749
|749
|14,33
|
|Cumhuriyet
|4.946
|5.021
|116,00
|
|Tam
|4.926
|5.051
|118,65
|
|Yarım
|2.381
|2.443
|57,40
|
|Çeyrek
|1.194
|1.222
|28,69
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,54
|0,12
|
|B. Petrol
|71,24
|71,24
|-1,98
|