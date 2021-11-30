***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 11:24
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980228
BIST
14:101.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1013,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2953
|Açılış
|: 13,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1014,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,4634
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:10759,18
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 24,18
|Açılış
|: 759,18
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
759,60
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SONME
|31,02
|3.602.812
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.123.890
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,40
|126.866.492
|% -8,83
|
|ASELS
|22,42
|1.732.639.779
|% -1,41
|
|KOZAL
|130,20
|1.636.212.488
|% 7,96
|
|GARAN
|11,52
|1.290.573.176
|% 1,05
|
|SASA
|42,72
|1.059.370.150
|% -0,56
|
|THYAO
|17,09
|911.562.737
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,19
|533.337.447
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,58
|766.035.967
|% -0,30
|
|GARAN
|11,52
|1.290.573.176
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|145.595.898
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.124.841
|% 0,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,73
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,03
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.060
|155,00
|
|Tam
|4.960
|5.086
|153,75
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|74,38
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|37,18
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-2,13
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:22ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 040, 999 adet işlem
-
14:21EMNIS
Yüzde 9.97 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 282 adet işlem
-
14:20LUKSK
Yüzde 4.08 oranında artışla 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 294 adet işlem
-
14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 97 artarak (% 0.06 ) 1, 603
-
14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, KUYAS, INTEM, IHAAS, SNPAM, EMNIS, MIATK, ISBTR, OZBAL, UZERB