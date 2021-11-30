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***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

30.11.2021 11:24
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980228


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SONME 31,02 3.602.812 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 716.550 % 10,00  
OZBAL 25,54 79.123.890 % 9,99  
YAPRK 34,56 12.000.548 % 9,99  
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Dolar 13,1097 13,1116 % 2,30  
Euro 14,8969 14,9323 % 3,20  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 11,73  
Altın Gr. 755 755 20,03  
Cumhuriyet 4.984 5.060 155,00  
Tam 4.960 5.086 153,75  
Yarım 2.397 2.460 74,38  
Çeyrek 1.202 1.230 37,18  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 0,01  
Gümüş Gr. 9,62 9,63 0,20  
B. Petrol 71,09 71,09 -2,13  
Seans Raporu 14:10
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