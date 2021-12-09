***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 14:20
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982371
BIST
14:232.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 41,09
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:2313,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0909
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7815
En Düşük
13,6067
14:2315,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0713
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:23789,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,50
|Açılış
|: 789,33
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:22
|NIBAS
|11,44
|44.015.312
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.784.967
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.677.526
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,86
|3.225.541.415
|% 6,51
|
|KRDMD
|10,79
|2.434.945.922
|% 9,21
|
|THYAO
|21,24
|2.334.214.525
|% 4,22
|
|GARAN
|12,03
|1.889.916.553
|% 0,42
|
|ASELS
|24,70
|1.464.914.222
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,55
|790.253.034
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|989.139.690
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.434.945.922
|% 9,21
|
|SISE
|15,86
|3.225.541.415
|% 6,51
|
|GARAN
|12,03
|1.889.916.553
|% 0,42
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7683
|13,7748
|% 0,64
|
|Euro
|15,6019
|15,6223
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,0973
|18,1880
|% 0,42
|
|Frank
|14,8731
|14,9627
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6582
|3,6766
|% 0,71
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-3,09
|
|Altın Gr.
|789
|790
|4,68
|
|Cumhuriyet
|5.220
|5.299
|23,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|21,09
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|10,20
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,01
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-0,63
|