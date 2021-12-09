***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 17:55
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982472
BIST
17:442.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 41,65
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:4413,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1013
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:4415,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0745
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:44787,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,98
|Açılış
|: 787,26
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:44
|FLAP
|2,86
|122.134.657
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.639.598
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.317.053
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.541.588
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.582.383
|% -9,95
|
|THYAO
|22,40
|4.628.421.087
|% 9,91
|
|SISE
|15,69
|4.548.359.770
|% 5,37
|
|KRDMD
|10,61
|3.852.401.841
|% 7,39
|
|GARAN
|11,90
|3.043.542.122
|% -0,67
|
|ASELS
|25,42
|2.881.998.620
|% 6,36
|
|EKGYO
|2,55
|1.204.400.793
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,62
|1.661.220.281
|% -0,28
|
|KRDMD
|10,61
|3.852.401.841
|% 7,39
|
|SISE
|15,69
|4.548.359.770
|% 5,37
|
|GARAN
|11,90
|3.043.542.122
|% -0,67
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7876
|13,7886
|% 0,74
|
|Euro
|15,5980
|15,6243
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,1532
|18,2442
|% 0,73
|
|Frank
|14,8713
|14,9609
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6644
|3,6827
|% 0,88
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-8,15
|
|Altın Gr.
|790
|791
|5,78
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,10
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,66
|
Seans Raporu
17:44
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17:53PGSUS
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