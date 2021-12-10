***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:02
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982572
BIST
11:192.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,26
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:1913,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0903
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:1915,6891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0933
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:19788,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,53
|Açılış
|: 788,78
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:19
|EUHOL
|2,31
|21.825.157
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.471.994
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,13
|73.354.090
|% 9,44
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|36.448.643
|% -9,82
|
|PCILT
|13,78
|110.662.835
|% -8,86
|
|THYAO
|22,68
|2.176.380.735
|% 3,09
|
|KRDMD
|10,55
|898.982.040
|% 0,48
|
|SISE
|15,52
|735.607.275
|% 0,78
|
|PETKM
|9,13
|590.243.581
|% 2,13
|
|TUPRS
|170,40
|566.131.300
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,55
|418.033.735
|% 0,79
|
|THYAO
|22,68
|2.176.380.735
|% 3,09
|
|TSKB
|1,62
|150.045.735
|% -0,61
|
|KRDMD
|10,55
|898.982.040
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,22
|87.427.403
|% -0,81
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8692
|13,8775
|% 0,65
|
|Euro
|15,6638
|15,6891
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,2506
|18,3422
|% 0,41
|
|Frank
|14,9253
|15,0153
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6803
|3,6987
|% 0,43
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,10
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,46
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-0,14
|
Seans Raporu
11:19
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