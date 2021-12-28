***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2021 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986518
BIST
09:551.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.913
En Düşük
1.913
09:5511,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3010
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,9859
En Düşük
11,4819
09:5513,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,3820
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
13,5579
En Düşük
13,0195
09:55690,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 15,97
|Açılış
|: 691,92
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YESIL
|1,84
|15.841.137
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,66
|152.316.119
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,83
|231.682.921
|% 0,00
|
|ULAS
|3,34
|554.135
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,29
|374.391.182
|% 0,00
|
|YESIL
|1,84
|15.841.137
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,66
|152.316.119
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,83
|231.682.921
|% 0,00
|
|ULAS
|3,34
|554.135
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,29
|374.391.182
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% 0,00
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% 0,00
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 0,00
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% 0,00
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8001
|11,8017
|% 2,18
|
|Euro
|13,3749
|13,4723
|% 2,99
|
|Sterlin
|15,9295
|16,0094
|% 2,74
|
|Frank
|12,9078
|12,9855
|% 2,76
|
|Riyal
|3,1568
|3,1726
|% 2,77
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|2,65
|
|Altın Gr.
|682
|682
|7,92
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,67
|8,69
|0,10
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|0,22
|