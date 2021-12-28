***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2021 10:19
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986525
BIST
16:041.881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -16,55
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.873
16:0411,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,2446
|Açılış
|: 11,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
16:0413,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 0,4500
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4700
En Düşük
13,3300
16:04686,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 11,89
|Açılış
|: 686,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler16:04
|RODRG
|19,36
|6.087.048
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|122.492.282
|% 9,99
|
|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
|
|ALGYO
|31,76
|88.952.429
|% 9,97
|
|VBTYZ
|22,34
|48.586.529
|% 9,94
|
|SEYKM
|13,73
|10.059.070
|% -9,97
|
|DOBUR
|71,30
|11.806.185
|% -9,97
|
|ROYAL
|3,31
|304.259
|% -7,54
|
|BASCM
|9,81
|115.551
|% -7,19
|
|TACTR
|34,00
|1.975.198
|% -7,15
|
|SASA
|51,40
|1.212.393.945
|% 0,10
|
|GARAN
|11,49
|1.155.512.079
|% -1,54
|
|SISE
|13,73
|1.103.574.794
|% 1,33
|
|EREGL
|28,54
|948.869.712
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,22
|851.995.641
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|851.995.641
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,51
|566.177.935
|% -4,10
|
|ODAS
|1,34
|147.091.729
|% -1,47
|
|GARAN
|11,49
|1.155.512.079
|% -1,54
|
|SISE
|13,73
|1.103.574.794
|% 1,33
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7776
|11,7944
|% 2,12
|
|Euro
|13,4000
|13,4200
|% 3,47
|
|Sterlin
|15,7496
|15,8286
|% 1,58
|
|Frank
|12,7631
|12,8400
|% 1,61
|
|Riyal
|3,1178
|3,1334
|% 1,50
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|3,83
|
|Altın Gr.
|683
|683
|8,45
|
|Cumhuriyet
|4.624
|4.694
|184,00
|
|Tam
|4.601
|4.722
|179,82
|
|Yarım
|2.224
|2.284
|86,98
|
|Çeyrek
|1.115
|1.142
|43,49
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,72
|8,73
|0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|0,94
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 71 kaybederek (% -0.94 ) 2, 070
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16:19XU100
Endeks 1, 880 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 16, 203.00 milyon TL de
-
16:19BOSSA
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 39.38 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 016 adet işlem
-
16:18AKBNK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 149, 293 adet işlem
-
16:17EUHOL
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 767, 542 adet işlem