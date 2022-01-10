***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 16:21
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991940
BIST
17:092.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,80
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0913,8714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0650
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0915,6695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0558
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:09798,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,31
|Açılış
|: 798,62
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YAPRK
|33,00
|15.155.373
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|45.806.891
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.337.101
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.574.878
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.834.173
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|62.209.568
|% -9,87
|
|ELITE
|18,04
|249.733.732
|% -9,07
|
|RALYH
|11,56
|28.848.412
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.906.173
|% -3,83
|
|THYAO
|26,70
|3.486.132.616
|% 7,06
|
|GARAN
|11,85
|2.298.798.121
|% 0,85
|
|EREGL
|30,98
|1.748.305.619
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,82
|1.717.790.002
|% 1,90
|
|SISE
|15,15
|1.697.102.314
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,76
|1.206.856.902
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|682.945.246
|% 3,42
|
|GARAN
|11,85
|2.298.798.121
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.717.790.002
|% 1,90
|
|THYAO
|26,70
|3.486.132.616
|% 7,06
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8509
|13,8716
|% 0,47
|
|Euro
|15,6462
|15,6723
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7253
|18,8192
|% 0,06
|
|Frank
|14,9155
|15,0053
|% -0,40
|
|Riyal
|3,6819
|3,7004
|% 0,41
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 662 adet işlem
-
17:21BIOEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 909, 261 adet işlem
-
17:19IZTAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 052 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 1 artarak (% 1.76 ) 1, 860
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, DOBUR, INTEM, GEDZA, DYOBY, MTRKS, ERBOS, ESCAR, UZERB, YAPRK