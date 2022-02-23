***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2022 16:54
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003761
BIST
16:442.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,72
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.022
16:4413,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0442
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8571
En Düşük
13,7030
16:4415,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1057
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7493
En Düşük
15,5259
16:44846,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,74
|Açılış
|: 846,38
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
846,83
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler16:43
|HUNER
|2,42
|9.460.424
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,86
|4.165.622
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|5.247.833
|% 9,93
|
|ISDMR
|22,40
|122.507.230
|% 9,91
|
|SANEL
|7,99
|4.135.025
|% 9,90
|
|KLGYO
|1,03
|33.977.399
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|28,80
|23.371.915
|% -8,92
|
|EREGL
|30,56
|3.667.935.960
|% 7,61
|
|KRDMD
|11,83
|3.475.184.228
|% 2,34
|
|THYAO
|28,28
|2.482.788.662
|% -2,08
|
|SISE
|12,95
|789.908.044
|% -0,15
|
|PETKM
|8,12
|694.315.522
|% 0,12
|
|KRDMD
|11,83
|3.475.184.228
|% 2,34
|
|ODAS
|1,40
|313.502.792
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,94
|488.018.530
|% -1,25
|
|EREGL
|30,56
|3.667.935.960
|% 7,61
|
|KARSN
|4,14
|435.304.568
|% 0,00
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8387
|13,8521
|% 0,36
|
|Euro
|15,7190
|15,7402
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,7582
|18,8523
|% 0,34
|
|Frank
|14,9964
|15,0867
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6750
|3,6935
|% 0,18
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-0,57
|
|Altın Gr.
|845
|845
|1,75
|
|Cumhuriyet
|5.626
|5.712
|-23,00
|
|Tam
|5.597
|5.736
|-31,98
|
|Yarım
|2.705
|2.775
|-15,47
|
|Çeyrek
|1.357
|1.387
|-7,73
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,06
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-0,07
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58AKSGY
Yüzde 4.14 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 784, 111 adet işlem
-
16:57BTCIM
Yüzde 4.27 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 464 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 2, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 21, 826.00 milyon TL de
-
16:55NIBAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 564, 654 adet işlem
-
16:54GOODY
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 231, 061 adet işlem