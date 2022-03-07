***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 12:59
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007741
BIST
12:531.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -16,70
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.972
12:5314,3482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1340
|Açılış
|: 14,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:5315,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0276
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:53921,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 22,47
|Açılış
|: 921,71
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:50
|ULUUN
|8,10
|134.705.622
|% 9,91
|
|SELVA
|18,75
|23.956.344
|% 9,91
|
|PETUN
|24,24
|54.108.844
|% 9,88
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|FADE
|6,38
|25.627.451
|% 8,87
|
|EUHOL
|2,91
|12.706.410
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|8.746.193
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|66.909.330
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|11.995.690
|% -9,69
|
|GWIND
|6,65
|38.414.507
|% -8,65
|
|KRDMD
|13,61
|1.757.789.878
|% 0,67
|
|EREGL
|34,32
|1.080.538.982
|% 0,94
|
|GARAN
|11,72
|897.590.529
|% -1,10
|
|THYAO
|24,66
|884.477.070
|% -2,53
|
|KOZAL
|132,20
|766.692.686
|% 2,72
|
|ODAS
|1,35
|226.655.765
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,61
|1.757.789.878
|% 0,67
|
|DOHOL
|2,97
|332.086.483
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,04
|196.720.210
|% 0,00
|
|PETKM
|8,10
|629.159.366
|% 1,25
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3387
|14,3505
|% 0,96
|
|Euro
|15,5847
|15,6129
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,8162
|18,9106
|% 0,21
|
|Frank
|15,4494
|15,5425
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8113
|3,8304
|% 0,90
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|30,20
|
|Altın Gr.
|921
|921
|21,72
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|130,00
|
|Tam
|6.073
|6.226
|140,20
|
|Yarım
|2.935
|3.012
|67,82
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|33,91
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|8,32
|