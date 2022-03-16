***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2022 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010768
BIST
10:242.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,70
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.092
10:2414,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0307
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7635
En Düşük
14,6641
10:2416,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0726
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2300
En Düşük
16,0705
10:24905,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 905,76
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
903,18
BIST En Aktif Hisseler10:24
|PKENT
|436,90
|2.758.150
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|9.838.590
|% 9,92
|
|EDATA
|19,91
|6.675.610
|% 5,34
|
|TURGG
|185,80
|1.932.502
|% 5,21
|
|MIPAZ
|6,33
|6.228.969
|% 4,80
|
|ORCAY
|23,10
|25.373.657
|% -9,98
|
|PENTA
|315,40
|11.880.618
|% -5,79
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|SERVE
|16,51
|190.220
|% -2,83
|
|THYAO
|27,68
|475.070.171
|% 0,07
|
|KRDMD
|14,59
|320.171.746
|% 1,11
|
|EREGL
|34,54
|201.308.355
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,82
|188.269.841
|% 0,00
|
|FROTO
|278,60
|149.509.530
|% 1,98
|
|ODAS
|1,58
|84.060.427
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,82
|188.269.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|65.663.926
|% 1,38
|
|KRDMD
|14,59
|320.171.746
|% 1,11
|
|TSPOR
|5,92
|121.887.772
|% 3,32
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7205
|14,7299
|% 0,21
|
|Euro
|16,1399
|16,1616
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1337
|19,2297
|% 0,14
|
|Frank
|15,5780
|15,6718
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,12
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,03
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,30
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,31
|
Seans Raporu
10:24
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866