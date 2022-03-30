***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 10:27
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013928
BIST
14:122.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 23,86
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:1214,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1054
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
14:1216,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1748
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:12907,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 7,84
|Açılış
|: 907,20
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|ISFIN
|3,42
|292.503.134
|% 9,62
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|PRZMA
|3,88
|3.316.933
|% 7,48
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|216,00
|25.898.779
|% -8,05
|
|CEOEM
|14,65
|161.421.610
|% -8,04
|
|KAREL
|12,88
|86.225.196
|% -7,60
|
|THYAO
|31,56
|2.756.830.922
|% -0,25
|
|ASELS
|24,60
|1.437.458.034
|% 2,84
|
|GARAN
|12,19
|1.386.779.268
|% 0,66
|
|SISE
|15,24
|955.202.016
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,08
|776.472.970
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|776.472.970
|% 2,00
|
|ODAS
|1,65
|244.826.252
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,17
|168.894.157
|% 3,54
|
|ADESE
|0,77
|100.857.360
|% 6,94
|
|TSKB
|1,46
|176.272.874
|% 2,10
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6743
|14,6803
|% 0,74
|
|Euro
|16,3464
|16,3589
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2391
|19,3356
|% 1,14
|
|Frank
|15,7771
|15,8722
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9011
|3,9206
|% 0,76
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|1,03
|
|Altın Gr.
|906
|907
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|52,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|55,64
|
|Yarım
|2.891
|2.965
|26,92
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|13,46
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,06
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25AKFGY
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 409, 354 adet işlem
-
14:23BUCIM
Yüzde 4.88 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 006, 273 adet işlem
-
14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 94 artarak (% 1.14 ) 2, 474
-
14:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, ODAS
-
14:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UZERB, KENT