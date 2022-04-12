***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:07
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019420
BIST
12:182.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,85
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:1814,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0257
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:1815,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0089
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:18921,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 921,35
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:16
|CLEBI
|257,60
|77.828.566
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,21
|53.577.336
|% 7,20
|
|ATLAS
|1,44
|7.872.579
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.181.112
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.178.790
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.964.041
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,36
|15.349.887
|% -7,95
|
|THYAO
|36,64
|2.426.456.316
|% 1,33
|
|GARAN
|13,55
|1.542.637.577
|% -2,38
|
|SISE
|17,17
|1.423.520.486
|% 0,64
|
|KRDMD
|16,11
|1.161.127.169
|% -0,49
|
|YKBNK
|4,91
|1.084.783.220
|% -2,19
|
|ODAS
|2,29
|632.672.532
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,67
|688.837.266
|% -3,26
|
|YKBNK
|4,91
|1.084.783.220
|% -2,19
|
|DOHOL
|3,79
|830.307.899
|% -3,56
|
|TSKB
|1,66
|287.938.258
|% -4,60
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6805
|14,6857
|% 0,16
|
|Euro
|15,9596
|15,9727
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0321
|19,1275
|% -0,08
|
|Frank
|15,6768
|15,7713
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,13
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-1,83
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.075
|6.226
|5,97
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|2,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,23
|