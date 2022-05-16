***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 11:03
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030497
BIST
11:582.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,82
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:5815,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0925
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5793
En Düşük
15,4564
11:5816,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1438
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:58900,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,66
|Açılış
|: 900,16
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:56
|IMASM
|35,26
|2.333.542
|% 9,98
|
|KAPLM
|68,95
|46.351.582
|% 9,97
|
|TMPOL
|18,97
|15.240.383
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|19.544.119
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.057.310
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|72.244.699
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.698.734
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.224.966
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|SNPAM
|7,70
|116.424
|% -4,70
|
|THYAO
|42,92
|1.525.450.810
|% 1,04
|
|GARAN
|14,97
|694.957.548
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,59
|667.971.472
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,33
|621.979.775
|% -2,17
|
|KOZAL
|192,40
|566.762.199
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|520.131.625
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,45
|362.165.865
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,11
|81.649.483
|% 1,83
|
|KARSN
|5,42
|256.118.228
|% 1,69
|
|GARAN
|14,97
|694.957.548
|% -0,07
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5690
|15,5735
|% 0,62
|
|Euro
|16,2434
|16,2656
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,9757
|19,0708
|% 0,27
|
|Frank
|15,4285
|15,5214
|% 0,25
|
|Riyal
|4,1376
|4,1583
|% 0,58
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,51
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-39,00
|
|Tam
|6.030
|6.183
|-47,07
|
|Yarım
|2.915
|2.991
|-22,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,33
|
Seans Raporu
11:56
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