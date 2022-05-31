***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 10:55
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033510
BIST
10:512.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,35
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.550
En Düşük
2.528
10:5116,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0453
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4289
En Düşük
16,3367
10:5117,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0142
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
10:51978,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,03
|Açılış
|: 978,47
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler10:51
|YAPRK
|33,48
|37.376.563
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|5.232.406
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.118.097
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|MRGYO
|1,52
|7.503.996
|% 8,57
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,37
|75.267.246
|% -4,05
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|DOCO
|1.523,70
|8.134.923
|% -2,95
|
|ULUUN
|13,96
|47.742.326
|% -2,92
|
|THYAO
|49,56
|1.990.306.299
|% 0,08
|
|TUPRS
|272,80
|697.846.470
|% 5,33
|
|GARAN
|14,75
|691.516.916
|% 2,64
|
|SASA
|35,72
|523.141.415
|% 4,51
|
|SISE
|20,66
|491.417.385
|% 0,04
|
|EKGYO
|2,75
|342.736.704
|% 2,23
|
|DOHOL
|4,09
|456.486.130
|% 3,54
|
|YKBNK
|4,65
|419.246.427
|% 2,20
|
|TSKB
|2,22
|166.470.283
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,27
|85.919.947
|% 1,60
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4150
|16,4255
|% 0,28
|
|Euro
|17,6341
|17,6515
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,6445
|20,7480
|% -0,09
|
|Frank
|17,0092
|17,1116
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3624
|4,3843
|% 0,21
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-0,45
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,73
|
Seans Raporu
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