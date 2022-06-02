***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 13:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034193
BIST
14:132.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,47
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.593
En Düşük
2.565
14:1316,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0805
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
14:1317,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2152
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7112
En Düşük
17,4621
14:13982,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,43
|Açılış
|: 982,65
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:13
|YUNSA
|31,24
|26.876.140
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.922.425
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.946.226
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.980.658
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,83
|271.849.301
|% -8,72
|
|IHLGM
|0,75
|21.663.424
|% -3,85
|
|DAPGM
|30,86
|14.288.809
|% -2,59
|
|INVEO
|35,42
|30.416.199
|% -2,42
|
|IHAAS
|22,50
|2.290.658
|% -2,17
|
|PSGYO
|11,83
|271.849.301
|% -8,72
|
|ULUUN
|16,99
|237.281.769
|% 8,56
|
|YYLGD
|13,55
|164.746.815
|% 5,86
|
|SOKM
|14,26
|110.632.732
|% 1,86
|
|BERA
|10,53
|110.002.874
|% 3,24
|
|IHLGM
|0,75
|21.663.424
|% -3,85
|
|MOBTL
|1,70
|44.610.836
|% 0,59
|
|PSGYO
|11,83
|271.849.301
|% -8,72
|
|FORMT
|1,54
|33.435.023
|% -0,65
|
|ULUUN
|16,99
|237.281.769
|% 8,56
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4659
|16,4727
|% 0,49
|
|Euro
|17,6559
|17,7112
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,5968
|20,7001
|% 0,94
|
|Frank
|17,0881
|17,1910
|% 0,81
|
|Riyal
|4,3765
|4,3984
|% 0,43
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,02
|
Seans Raporu
14:13
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