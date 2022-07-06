***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 11:29
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042004
BIST
14:312.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,89
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:3117,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2693
|Açılış
|: 17,3130
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:3117,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1159
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:31976,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,95
|Açılış
|: 976,78
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:31
|POLHO
|4,52
|64.867.221
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.471.711
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|126.546.354
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,25
|30.769.969
|% 9,58
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|187,00
|9.257.828
|% -9,66
|
|AVHOL
|7,22
|14.588.579
|% -7,67
|
|AKGRT
|2,54
|27.521.283
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,10
|1.651.485
|% -4,92
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,30
|3.133.074.348
|% 0,64
|
|EREGL
|26,60
|1.233.036.841
|% 1,99
|
|SISE
|20,88
|979.665.811
|% -0,57
|
|HEKTS
|31,24
|851.686.962
|% 2,29
|
|TUPRS
|244,40
|848.357.112
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,76
|621.398.710
|% -1,08
|
|TSKB
|2,01
|178.713.583
|% 3,61
|
|YKBNK
|4,22
|316.168.681
|% 1,20
|
|ODAS
|2,79
|188.374.005
|% 0,36
|
|THYAO
|47,30
|3.133.074.348
|% 0,64
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2268
|17,2428
|% 1,59
|
|Euro
|17,5618
|17,5834
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,4793
|20,5820
|% 1,25
|
|Frank
|17,6861
|17,7926
|% 1,37
|
|Riyal
|4,5800
|4,6030
|% 1,64
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-2,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,26
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.657
|70,00
|
|Tam
|6.555
|6.647
|45,00
|
|Yarım
|3.208
|3.250
|22,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,46
|
Seans Raporu
14:31
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14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 48 artarak (% 0.29 ) 2, 576
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14:46XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 17, 244.00 milyon TL de
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14:46OYLUM
Yüzde 8.27 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 217, 183 adet işlem
-
14:45DERIM
Yüzde 5.82 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 715 adet işlem
-
14:44SANEL
Yüzde 9.50 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 037 adet işlem