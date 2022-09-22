***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 17:52
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064717
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05987,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,98
|Açılış
|: 987,50
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|49,72
|120.134.478
|% 10,00
|
|ULUUN
|25,08
|510.015.064
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|749.574.771
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|71.199.905
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|108.952.240
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.659.332
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|348.762.222
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|177.362.891
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|130.746.966
|% -9,78
|
|THYAO
|71,40
|4.614.330.138
|% 2,37
|
|EKGYO
|4,03
|3.408.578.920
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.303.503.395
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,13
|2.632.769.825
|% 2,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.576.428.145
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.408.578.920
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,13
|2.632.769.825
|% 2,00
|
|ZOREN
|4,23
|1.397.557.913
|% 6,82
|
|ISCTR
|8,16
|2.257.701.766
|% 2,90
|
|HALKB
|7,81
|1.809.562.160
|% -2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3484
|18,3730
|% 0,25
|
|Euro
|18,0638
|18,0879
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6209
|20,7243
|% 0,12
|
|Frank
|18,6272
|18,7394
|% -1,40
|
|Riyal
|4,8661
|4,8905
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-2,42
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.664
|6.768
|-28,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,00
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
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17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem