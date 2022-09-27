***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 17:52
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065499
BIST
17:403.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -3,58
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.257
17:4018,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:4017,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0828
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:40972,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,11
|Açılış
|: 972,11
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CANTE
|109,10
|112.892.015
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|100.708.414
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|591.572.803
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.124.175
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|17.842.595
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.228.902
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|321.894.163
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.862.141
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.088.749.234
|% -9,88
|
|THYAO
|70,50
|4.438.421.724
|% 1,59
|
|GARAN
|19,63
|3.188.065.635
|% 1,87
|
|SASA
|68,40
|3.163.623.116
|% 3,09
|
|YKBNK
|7,27
|3.038.978.091
|% 4,91
|
|TSKB
|2,48
|2.958.216.686
|% -5,34
|
|TSKB
|2,48
|2.958.216.686
|% -5,34
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.202.806
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,97
|2.237.989.135
|% 1,02
|
|YKBNK
|7,27
|3.038.978.091
|% 4,91
|
|ISCTR
|7,87
|2.737.944.458
|% 2,61
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4808
|18,4875
|% 0,07
|
|Euro
|17,8003
|17,8170
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,8048
|19,9041
|% 0,72
|
|Frank
|18,5898
|18,7018
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9007
|4,9253
|% 0,16
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,65
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.609
|6.696
|17,00
|
|Yarım
|3.215
|3.274
|6,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,21
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|2,42
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:56AKMGY
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 55.70 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 907 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 58, 678.00 milyon TL de
-
17:55ISFIN
Yüzde 8.97 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 698, 466 adet işlem
-
17:52CANTE
Yüzde 9.98 oranında artışla 109.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 088, 622 adet işlem
-
17:51BIOEN
Yüzde 4.07 oranında artışla 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 821, 538 adet işlem