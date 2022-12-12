***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:37
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086557
BIST
16:265.196
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 190,37
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:2618,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:2619,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0785
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:261.073,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.072,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:24
|POLTK
|1.272,70
|31.004.238
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.103.300
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.995.793
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.865.851
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|129.961.193
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,22
|64.041.490
|% -5,08
|
|IDGYO
|4,83
|19.641.576
|% -4,36
|
|MRGYO
|4,94
|76.118.567
|% -4,26
|
|THYAO
|143,10
|8.558.636.215
|% 1,49
|
|SAHOL
|41,00
|7.503.028.465
|% 2,24
|
|ASELS
|57,50
|5.923.324.042
|% 7,48
|
|EREGL
|41,46
|4.297.237.906
|% 2,37
|
|YKBNK
|11,64
|4.281.056.036
|% 2,56
|
|EKGYO
|7,82
|4.064.068.567
|% 3,44
|
|SKBNK
|2,81
|1.082.748.047
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,64
|4.281.056.036
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,22
|3.543.701.424
|% 6,15
|
|TSKB
|4,22
|1.299.769.288
|% 6,57
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6430
|18,6474
|% 0,04
|
|Euro
|19,7057
|19,7138
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,8326
|22,9471
|% 0,23
|
|Frank
|19,8938
|20,0136
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,00
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,10
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|-29,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|12,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|5,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,01
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|0,12
|
Seans Raporu
16:24
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16:39KOZAL
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