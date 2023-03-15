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***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

15.03.2023 10:06
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124883


BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 17,71 56.385.293 % 10,00  
MARKA 10,70 17.829.894 % 9,97  
EMKEL 12,39 257.945.290 % 9,94  
ONCSM 127,40 84.137.582 % 9,92  
VKING 48,00 26.303.540 % 8,79  
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13:25 Alış Satış %  
Dolar 18,9723 18,9915 % 0,09  
Euro 20,1914 20,1995 % -0,82  
Sterlin 22,9382 23,0533 % -0,29  
Frank 20,5793 20,7032 % -0,48  
Riyal 5,0393 5,0646 % 0,01  
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13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 3,49  
Altın Gr. 1.161 1.162 -0,26  
Cumhuriyet 7.822 7.940 19,00  
Tam 7.858 7.905 -9,00  
Yarım 3.839 3.868 -4,00  
Çeyrek 1.919 1.934 -2,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,90 0,19  
Gümüş Gr. 13,32 13,33 0,09  
B. Petrol 77,67 77,67 0,22  
Seans Raporu 13:25
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