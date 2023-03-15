***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2023 10:06
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124883
BIST
13:255.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -44,53
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2518,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2520,1995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1662
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1830
13:251.163,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.163,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:25
|GOKNR
|17,71
|56.385.293
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.829.894
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.945.290
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.137.582
|% 9,92
|
|VKING
|48,00
|26.303.540
|% 8,79
|
|KATMR
|1,36
|47.604.008
|% -17,58
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|29,00
|38.189.419
|% -8,29
|
|PENTA
|26,04
|627.477.940
|% -6,60
|
|GLRYH
|10,03
|30.131.298
|% -6,52
|
|ISCTR
|14,31
|2.661.643.915
|% -0,42
|
|TUPRS
|579,50
|2.633.090.997
|% 4,38
|
|EREGL
|39,50
|1.811.778.650
|% -0,35
|
|YKBNK
|11,13
|1.740.391.548
|% 0,00
|
|THYAO
|132,10
|1.571.385.915
|% -0,15
|
|ISCTR
|14,31
|2.661.643.915
|% -0,42
|
|YKBNK
|11,13
|1.740.391.548
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,32
|804.083.961
|% -3,17
|
|AKBNK
|18,65
|1.345.416.384
|% 0,54
|
|KRDMD
|20,14
|1.385.084.506
|% -1,18
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9723
|18,9915
|% 0,09
|
|Euro
|20,1914
|20,1995
|% -0,82
|
|Sterlin
|22,9382
|23,0533
|% -0,29
|
|Frank
|20,5793
|20,7032
|% -0,48
|
|Riyal
|5,0393
|5,0646
|% 0,01
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.162
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.858
|7.905
|-9,00
|
|Yarım
|3.839
|3.868
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|0,22
|