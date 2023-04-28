***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2023 10:57
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142627
BIST
13:344.728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -61,80
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3419,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3421,8700
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,3900
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
22,0600
En Düşük
21,8200
13:341.240,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:34
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.309.508
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.190.146
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|417.120.305
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.621.341
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,14
|39.765.906
|% -7,61
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,90
|1.906.779.336
|% 0,22
|
|KOPOL
|50,80
|1.356.337.006
|% -1,07
|
|THYAO
|130,30
|1.109.850.084
|% -0,38
|
|KONTR
|137,70
|930.159.870
|% -4,51
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|398.311.816
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,89
|544.613.361
|% -0,92
|
|KOZAL
|19,00
|804.719.082
|% -3,06
|
|ISCTR
|11,08
|438.832.173
|% -1,95
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4465
|19,4504
|% 0,13
|
|Euro
|21,8500
|21,8700
|% -1,75
|
|Sterlin
|24,1887
|24,3100
|% -0,15
|
|Frank
|21,6386
|21,7690
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1706
|5,1965
|% 0,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.966
|9.175
|-107,00
|
|Yarım
|4.376
|4.493
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,37
|