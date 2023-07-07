***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2023 10:15
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166860
BIST
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10:336.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 54,04
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.198
10:3326,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0286
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3328,4137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0102
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:331.608,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.608,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SKTAS
|3,65
|3.162.155
|% 30,36
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|LUKSK
|63,55
|23.817.849
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|IHAAS
|30,46
|39.238.911
|% -8,53
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|BRKSN
|13,55
|25.934.989
|% -4,31
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|THYAO
|217,20
|1.396.490.041
|% 0,28
|
|TUPRS
|89,40
|627.060.329
|% 1,53
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|PSGYO
|7,35
|230.039.437
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,91
|78.444.533
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0970
|26,1085
|% 0,14
|
|Euro
|28,3994
|28,4310
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,1762
|33,3426
|% 0,14
|
|Frank
|29,0561
|29,2312
|% 0,14
|
|Riyal
|6,9421
|6,9769
|% 0,15
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.607
|4,76
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.394
|10.648
|-18,00
|
|Yarım
|5.205
|5.349
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.674
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,03
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,39
|