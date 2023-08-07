***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2023 10:11
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181267
BIST
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12:067.455
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 54,42
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0627,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0999
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0629,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0011
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:061.680,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.680,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:04
|MIPAZ
|28,60
|19.503.285
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.712.885
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.305.324
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|176.620.102
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,20
|556.819.331
|% -7,06
|
|FZLGY
|13,58
|506.439.487
|% -6,92
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|THYAO
|263,40
|7.805.937.607
|% 5,87
|
|KLSER
|52,50
|3.126.057.503
|% 7,89
|
|SASA
|59,90
|2.777.783.284
|% -6,26
|
|SISE
|53,45
|2.215.247.402
|% -2,55
|
|EKGYO
|9,08
|1.962.581.415
|% 2,48
|
|EKGYO
|9,08
|1.962.581.415
|% 2,48
|
|YKBNK
|14,44
|1.014.972.656
|% -0,14
|
|KLSER
|52,50
|3.126.057.503
|% 7,89
|
|ADESE
|1,78
|101.575.137
|% 3,49
|
|ISCTR
|15,94
|913.237.756
|% -0,75
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9960
|27,0016
|% 0,33
|
|Euro
|29,6475
|29,6617
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,2640
|34,4359
|% 0,15
|
|Frank
|30,7111
|30,8961
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1757
|7,2117
|% 0,32
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,80
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.969
|11.044
|-60,00
|
|Yarım
|5.489
|5.548
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.774
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
12:04
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12:18XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 51, 477.00 milyon TL de
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12:18ICUGS
Yüzde 6.99 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 890 adet işlem
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12:17BALAT
Yüzde 4.34 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167 adet işlem
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12:15OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 152 adet işlem
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12:14TEZOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 901 adet işlem