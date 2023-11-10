***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2023 10:59
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216880
BIST
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12:157.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -45,89
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1528,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1179
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1530,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0510
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:151.794,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:15
|BYDNR
|35,06
|54.313.353
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|251.502.412
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.979.670
|% 9,97
|
|PKENT
|244,00
|176.920.779
|% 9,96
|
|ARASE
|55,95
|24.206.935
|% 9,92
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|GEREL
|27,66
|84.697.846
|% -6,81
|
|THYAO
|229,60
|2.715.177.936
|% -0,26
|
|REEDR
|26,36
|2.356.308.062
|% 7,94
|
|TUPRS
|150,80
|1.517.652.406
|% 0,13
|
|DOAS
|291,25
|1.191.411.205
|% 2,10
|
|EREGL
|38,00
|1.128.990.749
|% 1,28
|
|EKGYO
|6,92
|656.062.560
|% 1,32
|
|REEDR
|26,36
|2.356.308.062
|% 7,94
|
|IHLAS
|1,21
|87.633.121
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|293.829.832
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,10
|1.025.544.815
|% 0,20
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5246
|28,5811
|% 0,41
|
|Euro
|30,4820
|30,4911
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,7882
|34,9626
|% 0,33
|
|Frank
|31,5043
|31,6941
|% 0,41
|
|Riyal
|7,5893
|7,6273
|% 0,31
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|855,72
|857,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,56
|959,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,54
|1.954,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:15
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