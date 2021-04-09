***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01-03-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01-01-2021-31-12-2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29-03-2021Tescil Tarihi09-04-2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09-04-2021-10306AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile Faaliyet Raporunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) ile çalışılmasına, Genel Kurul toplantısına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.09-04-2021 tarih ve 10306 sayılı Ticaret sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926305BIST