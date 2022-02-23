***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.02.2022 02:35
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
.
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Şirketimiz 22/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak belirlenmesi, 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003640
BIST
11:202.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 22,22
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
11:2013,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
11:2015,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0327
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
11:20842,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,28
|Açılış
|: 842,36
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler11:20
|HUNER
|2,42
|7.782.512
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|96.702.719
|% 9,91
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|KLGYO
|1,04
|6.072.731
|% -56,67
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,60
|1.467.108.389
|% 7,75
|
|KRDMD
|12,08
|1.035.585.416
|% 4,50
|
|THYAO
|28,96
|691.444.874
|% 0,28
|
|SISE
|13,11
|230.573.594
|% 1,08
|
|PETKM
|8,21
|207.197.610
|% 1,23
|
|ODAS
|1,43
|181.351.849
|% 5,15
|
|KRDMD
|12,08
|1.035.585.416
|% 4,50
|
|EREGL
|30,60
|1.467.108.389
|% 7,75
|
|YKBNK
|3,99
|164.234.591
|% 0,00
|
|KARSN
|4,10
|124.999.010
|% -0,97
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8091
|13,8158
|% 0,10
|
|Euro
|15,6668
|15,6763
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,7455
|18,8395
|% 0,27
|
|Frank
|14,9374
|15,0273
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6723
|3,6907
|% 0,10
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-4,04
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|0,03
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, FROTO, AKBNK
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 97 artarak (% 1.15 ) 1, 839
-
11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, HUNER, SNKRN, ISDMR, KERVN
-
11:35
NIBAS, YGGYO, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:35
EMNIS, TMPOL, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında