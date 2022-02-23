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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.02.2022 02:35
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
.
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar

Şirketimiz 22/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak belirlenmesi, 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003640


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