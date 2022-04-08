***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2022 09:20
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
07.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2022 ve 10554
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile Faaliyet Raporunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile çalışılmasına, Genel Kurul toplantısına katılanların oy çokluğuğu ile karar verilmiştir.
07-04-2022 tarih ve 10554 sayılı Ticaret sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017641
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0105
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0134
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,0631
En Düşük
16,0062
18:05915,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 915,04
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|71,10
|381.914.646
|% 8,69
|
|PAGYO
|12,39
|1.466.694
|% 3,42
|
|FLAP
|2,75
|32.994.574
|% 2,23
|
|ETILR
|8,63
|1.982.276
|% 0,00
|
|JANTS
|66,90
|115.414.907
|% 0,00
|
|ACSEL
|38,56
|87.178.362
|% 0,00
|
|ADEL
|26,98
|4.284.612
|% 0,00
|
|ADESE
|0,82
|57.106.766
|% 0,00
|
|AEFES
|27,82
|68.960.593
|% 0,00
|
|AGYO
|2,82
|17.627.617
|% 0,00
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 0,00
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 0,00
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 0,00
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 0,00
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7449
|14,7475
|% 0,07
|
|Euro
|16,0266
|16,0351
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1970
|19,2932
|% -0,03
|
|Frank
|15,7098
|15,8045
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,09
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
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17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de