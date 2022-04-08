***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2022Tescil Tarihi07.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2022 ve 10554AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile Faaliyet Raporunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile çalışılmasına, Genel Kurul toplantısına katılanların oy çokluğuğu ile karar verilmiştir.07-04-2022 tarih ve 10554 sayılı Ticaret sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017641BIST