***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2023Tescil Tarihi11.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.04.2023 ve 10810AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile Faaliyet Raporunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için, RSM TURKEY Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136806BIST