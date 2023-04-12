***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 15:50
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
11.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2023 ve 10810
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile Faaliyet Raporunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için, RSM TURKEY Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136806
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1790
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.247,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.247,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3091
|19,3161
|% 0,16
|
|Euro
|21,1978
|21,2062
|% 0,85
|
|Sterlin
|23,9898
|24,1102
|% 0,35
|
|Frank
|21,4336
|21,5627
|% 0,72
|
|Riyal
|5,1330
|5,1587
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,73
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.560
|8.635
|18,00
|
|Yarım
|4.181
|4.225
|8,00
|
|Çeyrek
|2.090
|2.113
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,11
|
|B. Petrol
|86,93
|86,93
|1,32
|