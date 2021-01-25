***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.01.2021 16:01
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.12.2020 tarihli kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 4. Maddesinin ekte gösterilen şekilde değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibari ile başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904184
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|9,71
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