***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.12.2020 tarihli kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 4. Maddesinin ekte gösterilen şekilde değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibari ile başvuruda bulunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904184BIST