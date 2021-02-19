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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

19.02.2021 14:41



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşme tadil metni SPK tarafından 18.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911029


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