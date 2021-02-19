***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.02.2021 14:41
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşme tadil metni SPK tarafından 18.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911029
BIST
14:391.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
14:396,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
14:398,4734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0403
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
14:39397,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 397,99
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|310.479.447
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.974.997
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.059.813
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,55
|1.670.269.077
|% 7,53
|
|KOZAL
|147,30
|1.417.001.226
|% -3,16
|
|GUBRF
|81,60
|1.336.506.414
|% 6,67
|
|KARSN
|5,40
|833.916.067
|% 5,68
|
|GARAN
|9,24
|673.714.268
|% -0,96
|
|KARSN
|5,40
|833.916.067
|% 5,68
|
|SKBNK
|1,48
|233.944.745
|% -0,67
|
|IHLAS
|1,15
|164.831.383
|% -0,86
|
|ODAS
|4,00
|506.577.693
|% -1,72
|
|PETKM
|5,18
|646.406.673
|% 1,37
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9766
|6,9790
|% 0,21
|
|Euro
|8,4685
|8,4734
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7396
|9,7885
|% 0,26
|
|Frank
|7,7791
|7,8260
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8560
|1,8654
|% 0,16
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-5,19
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.631
|2.697
|-6,44
|
|Yarım
|1.271
|1.305
|-3,12
|
|Çeyrek
|638
|652
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|26,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-1,17
|