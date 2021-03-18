***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşmemizin 4 no.lu "Amaç ve Konu" başlıklı maddesinin yeni fıkra ilave edilmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'na 19.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.03.2021 tarihli ve 160352 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062323776 sayılı izin yazıları istinaden Esas sözleşme tadili başvurumuz olumlu karşılanmış olup onaylı tadil metinleri bugün (18.03.2021) teslim alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919057BIST