***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşmemizin 4 no.lu "Amaç ve Konu" başlıklı maddesinin f fıkra ilave edilmesi ile ilgili olarak 29/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.SaygılarımızlaEk : Esas Sözleşme 4.cü madde Tadilinin Genel Kurul onaylı metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921553BIST