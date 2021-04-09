***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29-03-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşmemizin 4 no.lu "Amaç ve Konu" başlıklı maddesinin f fıkra ilave edilmesi ile ilgili olarak 29/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmişti.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarih ve 10306 sayısında tescil edilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926304BIST