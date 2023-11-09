***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.11.2023 18:15
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 09/11/2023 tarihli 1635/6440 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.cı maddesinin ekte gösterilen şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kurumlara başvuru işlemlerinin yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi ile ilgili olarak Şirketimiz İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216378
BIST
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17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 7.801
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|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.886
17:5928,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 28,5500
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|Önceki Kapanış
|: 28,5650
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28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,4263
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En Yüksek
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|Açılış
|: 1.793,46
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.799,69
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4509
|28,4694
|% 0,07
|
|Euro
|30,4985
|30,5254
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,8070
|34,9815
|% -0,14
|
|Frank
|31,4802
|31,6698
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5653
|7,6033
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|861,88
|863,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,93
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.960,19
|1.960,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
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