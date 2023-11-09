***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 09/11/2023 tarihli 1635/6440 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.cı maddesinin ekte gösterilen şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kurumlara başvuru işlemlerinin yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi ile ilgili olarak Şirketimiz İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216378BIST