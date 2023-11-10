***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi9/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9.11.2023 tarih ve 1635/6440 sayılı kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. Maddesinin ekte gösterilen şekilde değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.11.2023 tarih itibari ile başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216959BIST