***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.11.2023 14:32
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9.11.2023 tarih ve 1635/6440 sayılı kararı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. Maddesinin ekte gösterilen şekilde değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.11.2023 tarih itibari ile başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216959
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:02
|IHLGM
|1,54
|87.953.172
|% 10,00
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|ARENA
|26,42
|56.720.723
|% 9,99
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|ARDYZ
|25,14
|263.998.198
|% 9,97
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|BYDNR
|35,06
|57.116.891
|% 9,97
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|SANEL
|17,42
|5.550.976
|% 9,97
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|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
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|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
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|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
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|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
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|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
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|THYAO
|229,90
|3.769.028.884
|% -0,13
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|REEDR
|26,14
|2.844.642.879
|% 7,04
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|TUPRS
|151,00
|2.172.251.602
|% 0,27
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|EREGL
|37,92
|1.594.130.645
|% 1,07
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|ISCTR
|20,12
|1.455.464.333
|% 0,30
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|IHLAS
|1,25
|166.188.513
|% 5,93
|
|EKGYO
|6,89
|828.711.302
|% 0,88
|
|ZOREN
|5,26
|599.143.433
|% -1,68
|
|REEDR
|26,14
|2.844.642.879
|% 7,04
|
|MHRGY
|5,77
|449.597.253
|% 4,15
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5394
|28,5962
|% 0,47
|
|Euro
|30,5269
|30,5394
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,7744
|34,9488
|% 0,29
|
|Frank
|31,5472
|31,7373
|% 0,55
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|Riyal
|7,5933
|7,6314
|% 0,36
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|15:02
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,46
|22,48
|% 0,66
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|Platin
|851,68
|854,30
|% 0,66
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|Paladyum
|954,67
|959,84
|% 0,66
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|Brent Pet.
|80,80
|80,80
|% 0,66
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|Altın Ons
|1.947,51
|1.947,83
|% 0,66
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