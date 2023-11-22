***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi9/11/2023 ve 10/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 21.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45533 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK''nun iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219309BIST