***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.11.2023 11:35
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9/11/2023 ve 10/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 21.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45533 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK''nun iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219309
BIST
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14:398.011
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -35,28
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
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7.988
En Yüksek
8.060
14:3928,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0512
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8304
En Düşük
28,7116
14:3931,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0239
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
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31,4769
En Düşük
31,3446
14:391.855,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.855,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TARKM
|732,00
|664.537.868
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|60.539.880
|% 9,99
|
|SODSN
|116,80
|5.918.310
|% 9,98
|
|SANFM
|43,00
|59.660.538
|% 9,97
|
|ICBCT
|12,92
|47.983.836
|% 9,96
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|93.140.861
|% -9,97
|
|MANAS
|9,63
|123.260.415
|% -8,11
|
|BYDNR
|36,22
|218.199.463
|% -7,18
|
|THYAO
|263,00
|6.022.938.947
|% -2,05
|
|TUPRS
|155,10
|2.599.782.193
|% 0,39
|
|ASELS
|46,12
|2.154.382.967
|% -0,73
|
|MIATK
|45,82
|1.661.254.082
|% -3,33
|
|ASTOR
|117,30
|1.365.520.584
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,62
|945.938.981
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,75
|610.081.387
|% 2,92
|
|YKBNK
|17,21
|1.297.228.887
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,06
|370.588.622
|% -0,78
|
|ODAS
|11,97
|728.722.115
|% 0,93
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8235
|28,8334
|% 0,19
|
|Euro
|31,4151
|31,4258
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,0054
|36,1859
|% 0,11
|
|Frank
|32,4774
|32,6730
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6630
|7,7014
|% 0,16
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,86
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|939,76
|942,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.073,06
|1.077,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,47
|81,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,81
|2.002,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 15 kaybederek (% -0.46 ) 7, 009
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14:52
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