***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi9/11/2023-10/11/2023-22/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşmemizin 16 no.lu "Yönetim Kurulu" başlıklı maddesinin tadili için1) Ticaret Bakanlığı'na 27.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru sonucu 1/12/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091512330 sayılı izin yazıları ile2) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 29/11/2023 tarihli başvurumuz ise 30.11.2023 tarihli ve E-97354901-045.99-2674065 sayılı izin yazıları ilebaşvurumuz olumlu karşılanmış olup, onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222108BIST