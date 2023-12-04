***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.12.2023 18:27
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9/11/2023-10/11/2023-22/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin 16 no.lu "Yönetim Kurulu" başlıklı maddesinin tadili için
1) Ticaret Bakanlığı'na 27.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru sonucu 1/12/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091512330 sayılı izin yazıları ile
2) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 29/11/2023 tarihli başvurumuz ise 30.11.2023 tarihli ve E-97354901-045.99-2674065 sayılı izin yazıları ile
başvurumuz olumlu karşılanmış olup, onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222108
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