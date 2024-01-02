***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi9/11/2023 10/11/2023 22/11/2023 04/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşmemizin 16 no.lu "Yönetim Kurulu" başlıklı maddesinin tadili ilgili olarak 25/12/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmişti.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.01.2024 tarih ve 10991 sayısında tescil edilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231070BIST