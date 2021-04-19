***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme
19.04.2021 15:00
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 09/04/2021 09/04/2021 10306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929120
BIST
16:461.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,99
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:468,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:469,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:46459,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 459,82
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FENER
|31,90
|24.428.861
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.478.434
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.648.805
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|25.548.093
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.717.035
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.093.542
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.724.203
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.038.409
|% -9,99
|
|EREGL
|18,27
|1.314.995.104
|% -0,38
|
|PETKM
|6,60
|1.168.988.027
|% 4,27
|
|GARAN
|7,08
|959.877.828
|% -2,75
|
|QUAGR
|27,00
|775.731.759
|% -7,28
|
|KRDMD
|7,26
|608.737.996
|% -2,42
|
|PETKM
|6,60
|1.168.988.027
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,88
|301.942.196
|% -0,53
|
|ODAS
|3,10
|437.579.189
|% -7,46
|
|GARAN
|7,08
|959.877.828
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,26
|417.009.753
|% -8,17
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0704
|8,0745
|% 0,21
|
|Euro
|9,7028
|9,7164
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2362
|11,2926
|% 1,03
|
|Frank
|8,7847
|8,8377
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1459
|2,1567
|% 0,19
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,04
|