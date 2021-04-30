***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021 - 31.03.2021 tarihlerini kapsayan döneme ait Faaliyet Raporunu ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933630BIST